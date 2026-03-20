Азиатские рыбы, которые угрожают США

Вмешательство человека в природные экосистемы нередко приводит к катастрофическим последствиям. Один из примеров такого вмешательства связан с азиатскими карпами — группой рыб, которые были завезены в США во второй половине XX века. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

Изначально их использовали как биологический инструмент для очистки водоемов от водорослей. Однако спустя несколько десятилетий эти рыбы превратились в одну из самых серьезных экологических проблем американских рек. Сегодня борьба с ними стала масштабной научной и инженерной задачей.

Экологический эксперимент, который вышел из-под контроля

В 1960-е годы многие водоемы на Среднем Западе США начали сталкиваться с проблемой бурного роста водорослей. В частных прудах, рыбных хозяйствах и резервуарах очистных сооружений активно распространялась ряска и другие микроскопические растения, которые ухудшали качество воды и нарушали работу инфраструктуры.

Чтобы решить эту проблему, владельцы таких водоемов начали завозить из Восточной Азии несколько видов карповых рыб. Среди них были белый толстолобик и пестрый толстолобик. Эти рыбы питаются планктоном и микроскопическими водорослями, поэтому считаются, своего рода, идеальными биологическими фильтрами.

Первые результаты выглядели многообещающими. Толстолобики быстро очищали водоемы от цветущих водорослей и помогали поддерживать более стабильное состояние воды. Однако у этого решения был один серьезный недостаток: рыбы оказались чрезвычайно живучими и быстро размножались.

Побег из прудов

Проблема стала очевидной в 1970-е и 1980-е годы. Во время сильных весенних паводков вода из частных прудов и хозяйств выходила из берегов. Вместе с ней в естественные реки попадали и азиатские карпы, сообщает NPR.

Оказавшись в открытых водоемах, рыбы быстро адаптировались к новым условиям. В экосистемах рек Миссисипи, Иллинойс и Миссури у них практически не оказалось естественных врагов. Кроме того, толстолобики питались теми же микроскопическими организмами, что и местные виды рыб.

Последствия не заставили себя ждать. Благодаря высокой скорости размножения и способности эффективно фильтровать воду азиатские карпы начали стремительно увеличивать свою численность. В некоторых реках Среднего Запада они постепенно вытеснили местные виды и заняли доминирующее положение. По оценкам экологов, приведенных в National Wildlife Federation, в отдельных участках речных систем их доля может достигать до 90–95 процентов всей биомассы рыб.

Рыбы, которые могут травмировать человека

Азиатские карпы известны не только своей численностью. Некоторые виды обладают необычной особенностью поведения. Когда рядом проходит моторная лодка и происходит сильная вибрация воды, рыбы резко выпрыгивают из воды.

Такие прыжки могут достигать высоты нескольких метров. При этом взрослая особь может весить от 20 до 35 килограммов и достигать длины более метра. Столкновение с такой рыбой способно привести к серьезным травмам.

В американских реках уже были зафиксированы случаи, когда выпрыгнувшие карпы ломали людям носы, челюсти или выбивали зубы. Поэтому рыбалка и прогулки на лодках в некоторых районах превратились в потенциально опасное занятие.

Угроза Великим озерам

Настоящую тревогу экологи забили в 1990-е годы, когда азиатские карпы начали продвигаться вверх по системе рек в сторону Великих озер. Эта группа из пяти огромных пресноводных озер — Верхнего, Мичигана, Гурона, Эри и Онтарио — считается крупнейшей системой пресной воды на планете.

В них сосредоточено около 21 процента всей доступной пресной воды на Земле. Кроме того, экосистема озер поддерживает огромную экономику. Рыболовная индустрия региона оценивается примерно в семь миллиардов долларов, а водный транспорт и прогулочное судоходство — примерно в 16 миллиардов.

Геохимическая «бомба», которая может уничтожить два миллиона людей

Если азиатские карпы проникнут в Великие озера, последствия могут оказаться серьезными. Эти рыбы способны быстро вытеснять местные виды, лишая рыболовную отрасль традиционных объектов промысла.

Электрический барьер

Главный путь, по которому карпы могут попасть в озера, — это Чикагский санитарно-судоходный канал. Этот канал соединяет систему рек бассейна Миссисипи с водами озера Мичиган.

Чтобы предотвратить проникновение рыбы, в начале 2000-х годов инженеры разработали необычное решение. В 2002 году в канале был установлен экспериментальный электрический барьер. На дне канала разместили специальные электроды, создающие слабое электрическое поле в воде.

Когда рыба подплывает к этой зоне, она чувствует электрический импульс и разворачивается назад. Если же рыба попадает непосредственно в зону действия поля, ток временно оглушает ее, после чего течение уносит ее обратно в реку.

Эксперимент оказался успешным. Уже в 2004 году система была переведена в постоянный режим работы.

Канал стратегического значения

Чикагский канал является важной транспортной артерией, поэтому полностью закрыть его невозможно. По нему проходят грузовые баржи, перевозящие сырье и промышленную продукцию.

Канал находится под управлением Корпуса инженеров армии США. В 2009 году его временно закрывали для технического обслуживания после того, как в воде была обнаружена ДНК азиатского карпа. Тогда в канал добавили специальный токсичный препарат, который уничтожил рыбу внутри участка канала, не затронув воды озера.

Инженеры также изучали, насколько опасно электрическое поле для людей. Исследования показали, что падение человека в электрифицированную воду может представлять серьезную угрозу для здоровья. Поэтому движение малых лодок и гидроциклов на этом участке запрещено.

Можно ли решить проблему окончательно?

Теоретически существует радикальный способ остановить распространение карпов — полностью разделить водные системы Миссисипи и Великих озер. Однако для этого пришлось бы перестроить всю систему водоотведения и судоходства в районе Чикаго.

Это означало бы перенос огромного объема грузоперевозок с воды на автомобильные дороги и железные дороги. Экономические последствия такого решения оказались бы крайне масштабными. Поэтому на сегодняшний день электрический барьер остается наиболее реалистичным способом удерживать азиатских карпов на расстоянии от Великих озер.

