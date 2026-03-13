Глава Пентагона заявил об «изувеченном» новом лидере Ирана

Министр обороны США Пит Хегсет заявил на пресс-брифинге утром 13 марта, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил ранения и, «вероятно, был изувечен». Об этом сообщает Fox News.

По словам Хегсета, иранское руководство находится «не в лучшем положении». Глава Пентагона обратил внимание, что письменное обращение Моджтабы Хаменеи к народу было зачитано другими людьми.

«В отчаянии они спрятались под землей, дрожа от страха. Так поступают крысы. Мы знаем, что новый так называемый не совсем верховный лидер ранен и, вероятно, изувечен», - сказал Хегсет.

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану; в результате одной из атак был убит верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи. Иран объявил об избрании нового лидера 8 марта. Им стал 56-летний Моджтаба Хаменеи - второй сын погибшего аятоллы.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил 12 марта, что Моджтаба Хаменеи был ранен. В то же время Багаи заявил, что с аятоллой «все в порядке». Первое обращение нового лидера к народу было опубликовано 12 марта.

Неназванные источники британского таблоида The Sun утверждали, что новый аятолла мог потерять ногу и даже впасть в кому в результате атак по Ирану. Однако CNN сообщал, что Моджтаба Хаменеи получил лишь перелом стопы и незначительные травмы лица в первый день бомбардировок.