Пока вы не уснули: отказ Трампа от помощи союзника и обращение Нетаньяху к иранцам

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Слишком поздно»: Трамп отказался от помощи союзника

Президент США Дональд Трамп заявил премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, что не нуждается в помощи его страны в военной кампании против Ирана. О разногласиях между союзниками пишет Axios.

По словам осведомленных источников издания, Трамп напомнил Стармеру изначальный отказ Великобритании предоставить США доступ к ее базам для атак на Иран.

Читать новость полностью

Нетаньяху обратился к иранцам

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль и США стремятся создать условия к падению режима в Иране. Как сообщает Times of Israel, об этом он сказал на пресс-конференции.

По словам Нетаньяху, удары Вашингтона и Тель-Авива направлены на то, чтобы дать иранскому обществу пространство для действий против властей. Израильские силы наносят якобы разрушительные удары по КСИР и структурам «Басидж», которые используются для подавления протестов. При этом он признал, что исход зависит от самих иранцев.

Читать новость полностью

В Кремле ответили на слова Зеленского о Крыме

Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Зеленский в интервью изданию Politico заявил, что не считает за людей тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.

Читать новость полностью

Утренний шок для Берлина: Мерц потребовал от Трампа объяснений

Решение Вашингтона временно разрешить покупку российской нефти стало неприятным сюрпризом для Берлина, обнажив трещину в трансатлантическом единстве. Канцлер Германии Фридрих Мерц в пятницу заявил, что его правительство узнало о смягчении санкционного режима только утром из средств массовой информации, и назвал этот шаг ошибочным. Выступая перед журналистами в Норвегии, глава немецкого кабинета подчеркнул, что сейчас существует проблема цены, но не проблема поставок, и потребовал от американской администрации прояснить мотивы такого решения.

Односторонний шаг США стал полной неожиданностью для европейских союзников всего через два дня после видеоконференции лидеров G7, на которой шесть участников «Большой семерки» выразили четкую позицию о недопустимости ослабления давления на Москву. Речь идет о временной лицензии Минфина США, позволяющей до 11 апреля покупать российскую нефть и нефтепродукты, загруженные на танкеры до 12 марта. Глава американского Минфина Скотт Бессент пояснил, что мера направлена на стабилизацию мировых энергетических рынков, пострадавших от войны с Ираном и блокировки Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировой нефти.

Читать новость полностью

Дмитриев двумя словами описал главу евродипломатии Каллас

© ALEXANDER NEMENOV/EPA/TACC

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал главу евродипломатии Кайю Каллас разочарованным вассалом. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в интервью Каллас призвала ЕС держаться вместе против «враждебной тактики» президента США Дональда Трампа. Дмитриев в ответ на это заявил, что глава евродипломатии все еще «пытается научиться быть умной».

Читать новость полностью

Иран заявил о поджоге авианосца «Джеральд Форд» американскими моряками

В центральном штабе иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» заявили, что американские военные сами устроили пожар на авианосце «Джеральд Р. Форд», чтобы не воевать против Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

В центральном штабе заявили, что «Джеральд Форд» прибыл из Средиземного моря в Индийский океан и Оманский залив, чтобы «компенсировать поражение американских сил». Представитель штаба подчеркнул, что позже авианосец был намеренно подожжен в Красном море несколькими испуганными американскими военными.

Читать новость полностью

Индия отложила торговую сделку с США

Намерение Индии временно приостановить подписание сделки связано с новым расследованием о принудительном труде, инициированным администрацией президента США, пишут западные СМИ.

Индия решила отложить заключение торгового соглашения с США на несколько месяцев, передает ТАСС, ссылаясь на публикацию газеты The Economic Times.

Читать новость полностью

Пентагон направил в зону СВО гуманоидных роботов-убийц

Пентагон отправил на Украину партию гуманоидных роботов Phantom MK-1 для проверки их эффективности в условиях реальных боевых действий. Американская компания Foundation, разработавшая эти машины, подтвердила передачу ВСУ двух единиц техники в феврале, сообщает Time.

Сотрудник компании и бывший морской пехотинец Майк Леблан, совершивший более 300 боевых вылетов, признался, что увиденное на украинских позициях стало для него откровением:

«Это полномасштабная война роботов, где робот является основным бойцом, а люди лишь предоставляют поддержку. Это полная противоположность тому, что было во время моей службы в Афганистане: тогда люди были главной силой, а техника — лишь инструментом».

Читать новость полностью

Долину уличили в создании образа «бедной овечки»

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко оценил первое интервью певицы Ларисы Долиной, которое она дала после истории с квартирой в Хамовников. По его словам, в нем нет ни раскаяния, ни извинений, приводит слова эксперта «Царьград».

В интервью агентству ТАСС Долина рассказала о пережитых событиях, творческих планах и анонсировала продолжение гастрольного тура, а также обещала поклонникам премьеру новых песен. Рудченко оценил слова певицы как проявление рьяного цинизма. Он обратил внимание, что Долина не извинилась за свои действия, а переложила вину на мошенников, а также «на людей, которые ее так восприняли».

Читать новость полностью

«Я вас жду»: Торсуев рассказал о последнем звонке Скромного

Актер Владимир Торсуев, сыгравший роль Электроника в «Приключениях Электроника», рассказал, о чем говорил в последний раз с умершим от онкологии Василием Скромным, исполнителем роли Макара Гусева. Его слова приводят «Аргументы и факты».

Ранее стало известно, что Василий Скромный умер на 62-м году жизни. По словам близких, последние месяцы он боролся с онкологическим заболеванием. После установления диагноза проходил курс химиотерапии, но ситуацию осложнили проблемы с сердцем, которые возникли во время лечения.

Читать новость полностью