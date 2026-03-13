В Пентагоне рассказали, кто определит сроки завершения операции в Иране

Темп и сроки завершения военной кампании против Ирана определяет президент США Дональд Трамп. Об этом заявил сегодня глава американского военного ведомства Пит Хегсет, пишет РИА Новости.

«Как я уже говорил с самого начала, у президента Трампа на руках все козыри, он будет определять темп и сроки завершения этого конфликта», - заметил Хегсет.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Союзники наносят удары по объектам в разных частях страны, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Также одним из ударов был убит верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи. Иран отвечает ударами по израильской территории и американским военным объектам в регионе.

При этом военные эксперты обратили внимание на то, что в Белом доме никто не может назвать четкие цели операции и сроки ее завершения. После первой недели кампании против Ирана Пентагон оценил затраты США в 11 млрд долларов, и часть расходов в эту сумму не включена.