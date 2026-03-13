Трамп предположил, что Путин «немного» помогает Ирану

Президент США Дональд Трамп предположил, что российский лидер Владимир Путин «немного» помогает Ирану и думает, что США оказывают помощь Украине. Об этом сообщает РБК.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что на фоне операции США и Израиля против Ирана Москва не получала от Тегерана обращений об оказании помощи, в том числе с вооружениями.

«Я думаю, он, возможно, помогает им (Ирану — прим. ред.) немного, да, полагаю <...> И он, вероятно, считает, что мы помогаем Украине, верно?» — заявил он в эфире Fox News.

Ведущий Брайан Килмид отметил, что США, действительно, помогают Украине. Президент США ответил, что по этой причине Путин «так говорит», отметив, что и Китай бы сказал «то же самое».