Лукашенко пригрозил жестким ответом на попытку госпереворота

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет «жесточайше» реагировать на возможные попытки устроить переворот в стране. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко 13 марта рассказал журналистам о деталях переговоров Белоруссии и США. Он отметил, что переговоры идут достойно, с «выводом за скобки России и Китая».

Лукашенко подчеркнул, что стороны обсуждают двусторонние отношения - от восстановления нормальной работы посольства до «освобождения так называемых политзаключенных», хотя в Белоруссии «таких статей нет».

«И им и здесь говорю: если кто-то попробует повторить 2020 год, а там мы все с вами хлебнули в 2020 году, - реакция будет жесточайшей. Скажу больше: не глядя ни на какие законы. Я буду на это жесточайше реагировать», - заявил Лукашенко.

Он добавил, что в шутку говорит представителям США, что они «хотят освободить тех, кого сами когда-то наняли», чтобы свергнуть власть в Белоруссии.

Пятого марта Лукашенко подписал указ о помиловании 18 человек, осужденных в Белоруссии. В его пресс-службе сообщали, что 15 помилованных были осуждены за «преступления экстремистской направленности». В 2025 году десятки человек были помилованы Лукашенко в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом.