Грузия пообещала не принимать танкеры, связанные с Россией

Власти Грузии дали ЕС гарантии, что остановят деятельность, вызывавшую обеспокоенность Брюсселя в контексте антироссийских санкций. Об этом на брифинге заявила представитель Еврокомиссии Шивон Макгарри, передает РИА Новости.

По ее словам, спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан получил от Тбилиси ряд заверений в том, что проблемная активность будет прекращена. Речь шла о возможном включении грузинского порта Кулеви в санкционный список, однако после переговоров грузинская сторона пообещала урегулировать ситуацию.

Макгарри утверждает, что глава МИД Грузии заверил: отныне ни одному танкеру, связанному с Россией, не будет разрешен заход в грузинские порты. Также, по словам представителя ЕК, Тбилиси подтвердил намерение прекратить реэкспорт.

«Мы внимательно следим за тем, чтобы это действительно было так», — добавила она.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял о готовности обсуждать с Евросоюзом вопросы работы нефтяного терминала в Кулеви, в отношении которого СМИ прогнозировали возможное введение санкций.