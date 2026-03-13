Трамп проигнорировал призывы союзников по России

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц во время телефонного разговора 11 марта призывали президента США Дональда Трампа не смягчать санкции против России. Об этом Axios сообщили два неназванных чиновника.

Axios отмечает, что Трамп не прислушался к призывам европейских союзников. Через несколько часов после разговора Трампа с лидерами G7 спецпосланник России Кирилл Дмитриев встретился во Флориде с советниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, чтобы обсудить глобальный энергетический кризис.

В четверг, 12 марта, несмотря на возражения трех европейских держав, США ввели 30-дневное исключение, которое позволяет странам закупать подсанкционную российскую нефть и нефтепродукты, заблокированные в море.

Исключение распространяется только на нефть, уже находящуюся в пути, и требует, чтобы она не имела никакого отношения к Ирану. Цель решения - стабилизация мировых энергетических рынков. На фоне американо-израильской войны против Ирана и кризиса в Ормузском проливе цены на нефть поднялись выше ста долларов за баррель.