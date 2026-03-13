Мерц поспорил с США из-за России

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ошибочными любые шаги по смягчению санкций против России. Как сообщает Reuters, так политик прокомментировал решение США по санкциям.

США ранее ввели 30-дневное исключение, позволяющее странам закупать подсанкционную российскую нефть и нефтепродукты, заблокированные в море. Решение было принято на фоне роста цен на топливо из-за войны на Ближнем Востоке.

«Мы считаем, что это неверно», - так Мерц прокомментировал решение США.

По его словам, сейчас существует «проблема с ценами, но не с поставками». Мерц добавил, что «хотел бы знать, какие еще факторы побудили правительство США принять такое решение».

По данным Reuters, исключение, введенное в явной попытке сдержать цены на нефть и газ, пока не возымело эффекта: стоимость нефти марки Brent 13 марта снова поднялась до 101 доллара за баррель.

Удары по судам в Ормузском проливе практически парализовали проход иностранных танкеров через этот главный коридор для экспорта ближневосточной нефти. Американо-израильская война против Ирана также вынудила региональных производителей сократить добычу.