США перейдут к тайным операциям в Иране после завершения боев

Вашингтон планирует сменить тактику в отношении Тегерана после окончания активных боевых действий, переключившись на скрытые операции и экономическое давление. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

© U.S. Navy/Zuma/TACC

По данным издания, США и Израиль намерены продолжать ослаблять иранские власти даже после прекращения огня. Инструментами станут непубличные спецоперации и усиление санкционного нажима.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную кампанию против Ирана. Удары наносятся по объектам в разных частях страны, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран отвечает ударами по израильской территории и американским военным объектам в регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью Fox News призвал экипажи нефтяных танкеров не бояться проходить через Ормузский пролив, несмотря на военный конфликт с Ираном. Американский лидер заявил, что судам нужно показать характер.