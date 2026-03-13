Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что в течение следующей недели по иранской инфраструктуре будет нанесен удар колоссальной мощности.

Американский лидер подчеркнул, что текущие военные действия — это лишь прелюдия, а Иран впереди ждет долгое и мучительное «восстановление».

«Мы нанесем Ирану очень сильный удар в течение следующей недели», — анонсировал Трамп.

По его словам, ущерб, нанесенный Соединенными Штатами на данный момент, уже носит критический характер, и стране потребуются годы, чтобы вернуться к нормальному существованию.

Агрессивная риторика Вашингтона лишь усиливается по мере того, как конфликт распространяется на весь Ближний Восток.

Ранее в своей публикации в социальной сети Truth Social Дональд

Трамп уже заявлял о фактическом разгроме иранских вооруженных сил: «Мы полностью уничтожаем террористический режим Ирана — в военном, экономическом и иных планах. Военно-морской флот Ирана уничтожен, их военно-воздушные силы больше не существуют, ракеты, дроны и всё остальное подвергаются полному разгрому, а их лидеры стерты с лица земли». Тогда президент США подчеркнул, что его нынешние действия — это возмездие за «47 лет убийств невинных людей», добавив, что для него «великая честь» уничтожать этот режим.