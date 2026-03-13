Стало известно о желании принцессы Дианы сделать принца Гарри королем

Близкий друг принцессы Дианы рассказал, что она сомневалась в готовности старшего сына к престолу и рассматривала для этой роли младшего. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам журналиста Ричарда Кея, который близко общался с принцессой Дианой в последние годы ее жизни, она часто описывала старшего сына Уильяма как «застенчивого юношу», у которого, по ее мнению, «никогда по-настоящему не было желания получить эту работу». Именно поэтому, как утверждает Кей, принцесса Диана готовила почву для того, чтобы сделать королем принца Гарри. У нее даже было для него прозвище в стиле средневековья — Добрый король Гарри.

Кей отметил, что жизнь распорядилась иначе и наследником все же стал принц Уильям, как и полагается по праву рождения. Журналист выразил мнение, что общественность «скорее благодарна» за такое развитие событий и что «выбор пал на правильного сына».

Ранее сообщалось, что принц Гарри убежден в том, что королевской семье необходимы «прозрачность и молодое руководство». Он якобы полагает, что вместе с Меган Маркл они могли бы заполнить образовавшийся вакуум.