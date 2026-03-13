Экс-президента Бразилии Болсонару госпитализировали из тюрьмы

Бразильского бывшего президента Жаира Болсонару госпитализировали из тюрьмы Бразилиа из-за озноба и сильной рвоты, сообщил его сын Флавио.

«Только что получил новость, что мой отец снова направляется в больницу», — написал он в соцсети X.

По словам Болсонару-младшего, по предварительной информации, его отец проснулся с ознобом и сильной рвотой.

В начале января Болсонару вернулся в тюрьму после нескольких операций — по лечению двусторонней паховой грыжи и икоты.

В сентябре 2025 года суд в Бразилии приговорил Болсонару к 27 годам и трём месяцам тюрьмы по делу о госперевороте. Позже врачи обнаружили у него рак.