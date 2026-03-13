Утренний шок для Берлина: Мерц потребовал от Трампа объяснений

$79.0791.39

Решение Вашингтона временно разрешить покупку российской нефти стало неприятным сюрпризом для Берлина, обнажив трещину в трансатлантическом единстве. Канцлер Германии Фридрих Мерц в пятницу заявил, что его правительство узнало о смягчении санкционного режима только утром из средств массовой информации, и назвал этот шаг ошибочным. Выступая перед журналистами в Норвегии, глава немецкого кабинета подчеркнул, что сейчас существует проблема цены, но не проблема поставок, и потребовал от американской администрации прояснить мотивы такого решения.

Односторонний шаг США стал полной неожиданностью для европейских союзников всего через два дня после видеоконференции лидеров G7, на которой шесть участников «Большой семерки» выразили четкую позицию о недопустимости ослабления давления на Москву. Речь идет о временной лицензии Минфина США, позволяющей до 11 апреля покупать российскую нефть и нефтепродукты, загруженные на танкеры до 12 марта. Глава американского Минфина Скотт Бессент пояснил, что мера направлена на стабилизацию мировых энергетических рынков, пострадавших от войны с Ираном и блокировки Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировой нефти.

В Берлине, однако, к таким объяснениям отнеслись скептически. Мерц дал понять, что не считает оправданным смягчение санкций по какой бы то ни было причине, и выразил обеспокоенность, что Москва может использовать ближневосточный конфликт для ослабления Украины. Немецкий канцлер также поспешил дистанцироваться от возможного военного участия в кризисе, заявив, что Германия не является частью иранской войны и не намерена в нее втягиваться, в том числе путем обеспечения военной защиты морских путей в Ормузском проливе.

На этом фоне особую остроту приобретает информация о сверхдоходах России от нефтяного кризиса. По оценкам отраслевых аналитиков, из-за войны в Иране Россия сейчас получает около 150 миллионов долларов сверхпланового дохода в день, а к концу марта может получить в общей сложности до 4,9 миллиарда дополнительных поступлений. Эксперты также отмечают, что американская лицензия даст рынку лишь пять-шесть дней дополнительных поставок с учетом ежедневных потерь из-за перебоев в Ормузском проливе, где сосредоточено около 124 миллионов баррелей российской нефти. Разногласия между Вашингтоном и Берлином по вопросу санкционной политики грозят стать серьезным испытанием для единства Запада в условиях многомерного кризиса.