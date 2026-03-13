Иранский дипломат рассказал о планах Тегерана по Ормузскому проливу

Представитель Ирана в ООН Амир-Саид Иравани заявил, что Тегеран не собирается закрывать Ормузский пролив, но имеет право обеспечивать безопасность этого ключевого судоходного маршрута. Об этом сообщает Reuters.

Комментарий Иравани прозвучал в ответ на вопрос журналистов о заявлениях нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Новый аятолла заявил в своем первом обращении к народу, что «необходимо продолжать использовать рычаг блокировки Ормузского пролива».

«Мы не собираемся закрывать Ормузский пролив. Но контроль над сохранением мира и безопасности на этом водном пути - наше неотъемлемое право», - подчеркнул Иравани.

В заявлении, которое дипломат зачитал журналистам перед ответами на вопросы, подчеркивалось, что Иран «полностью уважает принцип свободы судоходства и остается приверженным ему в соответствии с морским правом».

Иравани подчеркнул, что нынешняя ситуация в регионе, в том числе в Ормузском проливе, «не является результатом законного осуществления Ираном своего права на самооборону».