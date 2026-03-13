Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News призвал экипажи нефтяных танкеров не бояться проходить через Ормузский пролив, несмотря на военный конфликт с Ираном. Американский лидер заявил, что судам нужно показать характер, передает ТАСС.

Ситуация вокруг ключевой транспортной артерии остается напряженной с начала военной операции Израиля и США против Ирана. Через Ормузский пролив проходит около пятой части мирового экспорта нефти. Еще 2 марта генерал-майор Корпуса стражей исламской революции Эбрахим Джабари предупреждал, что пролив будет закрыт для судоходства. Однако 5 марта глава иранского МИД Аббас Арагчи уточнил, что пролив не заблокирован — просто танкеры сами избегают его пересекать, опасаясь ударов с обеих сторон.

«Нужно показать, что у вас кишка не тонка, и пройти через Ормузский пролив. Бояться нечего. У них (Ирана прим. ред.) нет военно-морских сил, мы потопили все корабли», — заявил Трамп.

12 марта верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран должен сохранять возможность перекрыть пролив для давления на противника. На фоне конфликта цены на нефть резко колебались: после первоначального скачка они пошли вниз, но рынок остается нестабильным.