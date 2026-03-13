Лукашенко дал совет Украине и НАТО, чтобы «не бахнул» «Орешник»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег Украину и НАТО от попыток вмешаться в дела республики, заметив, что Минску не стоит давать повод использовать ракетный комплекс «Орешник». Его слова приводит «Белта».

Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что в НАТО должны рассматривать «Орешник», в том числе и размещенный на территории Белоруссии, как легитимную цель.

Комментируя это высказывание, президент Александр Лукашенко отметил, что у Белоруссии нет задачи «бахнуть «Орешником» по Вильнюсу, Варшаве или по Киеву».

«Нам надо защитить свою страну. А чтобы не бахнул «Орешник», вы к нам не лезьте. Ни с Украины, ни с Польши, ни с Литвы, ни с Латвии. Давайте по-человечески решать вопросы», - заметил он.

Он также посоветовал Украине и странам Североатлантического альянса «не бряцать языком и не вякать», так как у Белоруссии есть чем ответить на агрессию в адрес страны. И напомнил, что ракетный комплекс «Орешник» - это мобильное оружие.

«Десяток ложных целей. То есть выйдет на маршрут 10 машин. Сверху посмотрели - десять «Орешников». А он будет один. Поэтому на любой яд противоядие всегда найдется», - заявил он.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о персональных санкциях против президента Белоруссии Александра Лукашенко. В Киеве упомянули в том числе и решение белорусского лидера развернуть в стране российский ракетный комплекс «Орешник».

Сам Александр Лукашенко отмечал, что «Орешник» находится в Белоруссии с 17 декабря 2025 года и заступает на боевое дежурство. Сообщалось, что Минск получил до десяти гиперзвуковых баллистических ракетных комплексов.