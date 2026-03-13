Глава Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Украине и государствам НАТО «не лезть» к Минску, чтобы «не бахнул» «Орешник».

Об этом он сказал, комментируя заявления Украины о том, что НАТО должно считать «Орешник» законной целью.

«Я не говорю, что мы завтра бахнем этим «Орешником» по Вильнюсу, Варшаве или Киеву. Упаси господь. Это не наша задача. Нам надо защитить свою страну. А чтобы не бахнул «Орешник», вы к нам не лезьте», — цитирует его БЕЛТА.

В феврале в РИА Новости отмечали, что Польша и Украина хотели сорвать размещение «Орешника» в Белоруссии.

В NI между тем писали, что постановка «Орешника» на боевое дежурство в Белоруссии является сигналом для Запада.

Белорусская оппозиция по заданию кураторов из Польши и Прибалтики пытается выяснить, где в республике расположен ракетный комплекс «Орешник».