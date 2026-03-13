Лукашенко посоветовал Украине и НАТО «не лезть», чтобы «не бахнул» «Орешник»
Глава Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Украине и государствам НАТО «не лезть» к Минску, чтобы «не бахнул» «Орешник».
Об этом он сказал, комментируя заявления Украины о том, что НАТО должно считать «Орешник» законной целью.
В феврале в РИА Новости отмечали, что Польша и Украина хотели сорвать размещение «Орешника» в Белоруссии.
В NI между тем писали, что постановка «Орешника» на боевое дежурство в Белоруссии является сигналом для Запада.
Белорусская оппозиция по заданию кураторов из Польши и Прибалтики пытается выяснить, где в республике расположен ракетный комплекс «Орешник».