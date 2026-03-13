«Слишком поздно»: Трамп отказался от помощи союзника

Президент США Дональд Трамп заявил премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, что не нуждается в помощи его страны в военной кампании против Ирана. О разногласиях между союзниками пишет Axios.

По словам осведомленных источников издания, Трамп напомнил Стармеру изначальный отказ Великобритании предоставить США доступ к ее базам для атак на Иран.

«Вам следовало предложить это [базы] до войны — теперь слишком поздно», — подчеркнул президент США.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана, нанеся удары по крупным городам, а также гражданским и военным объектам на территории страны. В ответ Иран запустил ракеты по Израилю и по американским базам на Ближнем Востоке. А также перекрыл Ормузский пролив, через который на мировые рынки поступает значительная часть нефти и газа.

Стало известно об обиде Стармера на Трампа

При этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что британские войска не участвуют в ударах по Ирану. А президент США Дональд Трап отметил, что «не в восторге» от Великобритании в вопросе военного сотрудничества, и посетовал, что имеет дело с нынешним премьер-министром, а не с Уинстоном Черчиллем.