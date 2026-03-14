Венгрия не станет украинской колонией и не уступит угрозам и шантажу со стороны Владимира Зеленского, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан. Об этом пишет ТАСС.

Глава кабмина напомнил о нефтяной блокаде, устроенной Киевом в попытке оказать на Венгрию политическое давление и заставить ее согласиться на вступление Украины в ЕС.

По его словам, Зеленский продолжает блокировать нефтепровод «Дружба», хотя знает, что он жизненно важен для Венгрии и Словакии.

Орбан пояснил, что украинские власти по-прежнему не допускают группу венгерских экспертов, прибывшую в Киев еще 11 марта, к осмотру трубопровода, по которому должен осуществляться транзит российской нефти.

Кроме того, премьер призвал соотечественников выйти 15 марта на демонстрацию в поддержку правительства, чтобы дать отпор попыткам Украины запугать Венгрию.

«Давайте вместе противостоять украинскому шантажу. Венгрия не будет украинской колонией, Зеленский здесь не командует», — подчеркнул Орбан.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Будапешт не поддастся шантажу со стороны Зеленского и не будет исполнять все прихоти Украины.