Мерц сделал заявление о конфликте на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке серьезно влияет на Германию, поэтому боевые действия необходимо завершить как можно скорее.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает Reuters.

«Война с Ираном оказывает на нас серьезное влияние и должна быть быстро прекращена», — отметил политик.

Также Мерцу задали вопрос о возможности предоставить защиту морским путям в Ормузском проливе.

«Германия не участвует в этой войне, и мы не хотим в ней участвовать», — ответил канцлер.

Ранее США разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. По словам главы Минфина США Скотта Бессента, Вашингтон принял такое решение с целью расширить предложение и увеличить глобальный охват существующих поставок. Он подчеркнул, что это краткосрочная мера.

Дональд Трамп выступил с новыми угрозами в адрес Ирана

9 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова работать с Европой по поставкам нефти и газа, но «от них нужен сигнал». Однако глава государства подчеркнул, что российской стороне «нужно не ждать, пока Европа демонстративно захлопнет дверь в отношении энергопоставок, а перевести объемы на другие рынки».