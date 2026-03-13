Лукашенко подарили корову

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита на племенной завод в Могилевской области получил в подарок корову, которая должна отелиться в июле. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Глава государства отреагировал на подарок фразой «Вот она — красавица!». Лукашенко также объяснил, как распорядится будущим потомством. Если родится телочка, она останется на его собственной ферме. Если же на свет появится бычок, животное вернут обратно в Могилевскую область — откуда родом его мать.

В прошлом году журналист кремлевского пула Александр Юнашев рассказал о самых необычных подарках, которые получал на день рождения президент России Владимир Путин. В подборку попал хрустальный крокодил — его российскому лидеру в 2002 году вручил тогдашний президент Молдавии Владимир Воронин. Еще одним памятным презентом стал сборник «100 анекдотов про Путина».

В декабре 2025 года Лукашенко подарил Путину картину с видами Валаама. Тогда белорусский президент находился с визитом в РФ для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав государств СНГ.