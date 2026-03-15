Между Вэнсом и Рубио произошел раскол из-за Ирана

Военная операция в Иране привела к разногласиям внутри администрации президента США. Об этом пишет немецкий таблоид Bild. По данным издания, в окружении американского лидера сформировались два лагеря — сторонников вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. Журналисты отмечают, что на фоне заявлений главы США о ходе военных действий в Иране внутри его команды усиливаются противоречия.

В публикации говорится, что соперничество между Рубио и Вэнсом уже рассматривается как возможное начало борьбы за участие в президентских выборах 2028 года. Оба политика считаются вероятными преемниками Трампа. Как утверждает Bild, американский президент, по всей видимости, больше поддерживает Рубио.

В Иране высмеяли Зеленского за самоуверенность

По версии издания, Вэнс оказался в менее выгодном положении из-за своей более осторожной позиции по отношению к Ирану. По информации источников, президент США якобы интересовался у группы крупных спонсоров, кого они считают лучшим кандидатом в преемники — Вэнса или Рубио.

Как утверждают инсайдеры, большинство высказалось в пользу действующего госсекретаря. Республиканской партии предстоит выбрать нового кандидата на президентских выборах 2028 года, поскольку Конституция США не позволяет нынешнему президенту занимать пост президента более двух сроков. Вэнс и Рубио рассматриваются как основные претенденты на роль возможного преемника.

В июле прошлого года Рубио называл Вэнса сильным кандидатом, а позже, как писало Politico, в частных разговорах отмечал, что именно вице-президент может стать главным кандидатом от республиканцев.