Трамп заявил G7, что Иран «вот-вот капитулирует»

Президент США Дональд Трамп заявил лидерам G7 на виртуальной встрече 11 марта, что Иран «вот-вот капитулирует». Об этом сообщает Axios со ссылкой на трех официальных лиц из стран «Большой семерки».

Трамп одинаково уверен в исходе войны как в частных разговорах, так и в публичных. Но его оценка сталкивается с более сложной реальностью на местах, подчеркивает Axios. Спустя 24 часа после заявления Трампа на встрече G7 было опубликовано обращение нового верховного лидера Ирана с обещанием продолжать борьбу.

«Я избавился от раковой опухоли, которая угрожала всем нам», - так, по словам чиновников G7, Трамп похвастался результатами операции «Эпическая ярость».

Утверждая, что Иран скоро капитулирует, он также предположил, что в Тегеране не осталось ни одного живого чиновника, обладающего полномочиями для принятия такого решения.

«Никто не знает, кто лидер, поэтому никто не может объявить о капитуляции», - сказал Трамп,

Также Трамп высмеял нового верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи, назвав его «слабаком»

Дональд Трамп выступил с новыми угрозами в адрес Ирана

Axios подчеркивает, что иранское правительство не демонстрирует никаких признаков скорой капитуляции или краха - и на 14-й день войны предпринимает шаги для усиления своего влияния, перекрывая доступ в Ормузский пролив.

Как сообщили Axios два чиновника, знакомых с содержанием телефонного разговора, все остальные лидеры G7 призвали Трампа как можно скорее прекратить войну, подчеркнув необходимость обеспечения безопасности Ормузского пролива. Трамп заявил, что ситуация там улучшается. Как минимум два танкера были подожжены в проливе в ту же ночь.

По словам источников Axios, во время разговора Трамп был «неоднозначен и уклончив» в отношении своих целей и сроков завершения войны. Некоторые участники встречи пришли к выводу, что он хочет свернуть войну, другие же придерживаются совершенно противоположного мнения.