Президент США Дональд Трамп собирается воспользоваться экономическим давлением, чтобы сделать Кубу финансово зависимой от Вашингтона и сменить руководство на острове. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Bloomberg.

Один из источников издания отметил, что план Вашингтона заключается в том, чтобы заменить СССР, который ранее поддерживал экономику Кубы, и в итоге сместить президента страны Мигеля Диаса-Канеля.

«Слухи о возможном военном свержении коммунистического режима Кубы циркулируют в Вашингтоне по мере продолжения ударов США по Ирану (…) Но люди, знакомые с позицией Трампа, говорят, что это не самый предпочтительный вариант. (…) Трамп и его высокопоставленные союзники хотят заменить Диаса-Канеля, которого они обвиняют в том, что он разрушил экономику острова, а также считают неспособным контролировать необходимые политические и экономические изменения», - говорится в статье.

По данным источников издания, американские официальные лица уже провели переговоры с Раулем Гильермо Родригесом Кастро, внуком бывшего президента Кубы Рауля Кастро, который рассматривается Вашингтоном, как «потенциально практичный лидер».

Трамп допустил, что Кубу может ожидать совсем не «дружественный захват»

Напомним, что 3 января лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены американским спецназом в их резиденции в Каракасе и привезены в США, где предстали перед судом. После этого Трамп потребовал от властей Венесуэлы допустить на местный нефтяной рынок американские компании и прекратить сотрудничество с Кубой.

Также Дональд Трамп объявил в США чрезвычайное положение из-за Кубы и ввел пошлины против стран, поставляющих нефть «коммунистическому режиму». В свою очередь президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил американского лидера в попытке «задушить кубинскую экономику».