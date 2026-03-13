Обзор иноСМИ: «счастливый билет для Путина» и военные сюрпризы Ирана для США

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© Sobhan Farajvan/Pacific Press/Sipa USA/TACC

«Как иранский провал Трампа может стать счастливым билетом для Путина»

Команда президента США Дональда Трампа рискует снова стать жертвой собственной наивности в отношении главы России Владимира Путина, рассказал корреспондент Белого дома Стивен Коллинсон. Администрация США ослабляет санкции, введенные против России на фоне украинского кризиса. Расчет на то, чтобы смягчить политический тупик, в котором оказался Трамп из-за цен на нефть. Путин может оказаться главным победителем в углубляющемся ближневосточном кризисе из-за того, что Трамп потряс мировые энергетические рынки, начав войну, считает Коллинсон. Лауреат Пулитцеровской премии, эксперт по нефти Дэниел Ергин заявил, что Путин «выиграл в лотерею», поскольку цены на нефть растут, а санкции снимаются.

Трамп надеется, что война с Тегераном скоро закончится: атаки США и Израиля на Иран осложняются кризисом в заблокированном Ормузском проливе, жизненно важном коридоре для транспортировки нефти. Ранее Вашингтон успешно принуждал Индию к отказу от российской нефти, чтобы оказать давление на Москву по Украине. Но на прошлой неделе он предоставил 30-дневную отсрочку, позволяющую нефтеперерабатывающим заводам Нью-Дели закупать нефть у России. Турбулентность на энергетических рынках может сохраняться в течение нескольких недель, даже если Ормузский пролив скоро откроется. Неожиданный нефтяной бум - лишь один из способов, извлечения Россией выгоды из войны США, считает журналист CNN. США и их европейские союзники могут перенаправить ресурсы и вооружения с поддержки военных действий Киева. Кроме того, если американские и союзные войска окажутся перегружены на Ближнем Востоке, у России могут появиться новые стратегические возможности в других регионах.

«Конец особых отношений США и Британии»

За пару недель до бомбардировки Ирана США и Израилем группа юристов и экспертов из Пентагона и Госдепартамента прибыла в британское посольство в Вашингтоне, рассказал журнал New Statesman. Армада Дональда Трампа собиралась в Персидском заливе. Переговоры с иранцами в Женеве оказались безрезультатными. Внутри посольства американцам сообщили, что, согласно международному праву, военные самолеты США не могут взлетать с британских баз в первые минуты войны с Ираном. Но также американцам было сказано, что в случае ответных действий Ирана им будут предоставлены авиабазы, будет скоординировано нанесение ударов и будет осуществлен обмен разведывательной информацией. Другими словами, британская поддержка была предложена заранее. В первые дни после начала войны механизм так называемых особых отношений начал работать. Американские военные самолеты начали прибывать на авиабазу Фэрфорд в Глостершире и на остров Диего-Гарсия в Индийском океане. Министерство обороны Британии сотрудничало с Пентагоном в вопросах наведения ракетных ударов по Ирану. Американцы использовали Акротири, британскую базу на Кипре, для дозаправки и разведывательных полетов.

В то же время в Вестминстере рассказывают совсем другую историю. Пытаясь удержаться у власти, британский премьер Кир Стармер позиционирует себя как «антитрамповский» трибун. Лесть, которой Стармер сначала пытался расположить к себе Трампа, теперь отброшена. Президент США, в свою очередь, назвал Стармера «неудачником» и «не Черчиллем», а также заявил, что Великобритания «когда-то была великим союзником». Журналисты New Statesman побеседовали с представителями администрации в Вашингтоне, источниками на Ближнем Востоке и в Лондоне. Результаты этих бесед позволяют составить представление об отношениях, которые давно ухудшались и теперь разрушены войной, вышедшей из-под контроля. Резкий рост цен на нефть может оказаться политически фатальным для Стармера, поставив его правительство в чрезвычайное положение, требующее защиты взволнованного населения от растущих счетов за электроэнергию. По обеим сторонам Атлантики война обнажила истину, которая затрагивает саму суть «особых отношений»: Великобритания - бессильный союзник, а Америка - опасный и нестабильный.

«Военные сюрпризы для США: как Иран меняет свою тактику»

С 28 февраля США и Израиль совместно бомбят иранские цели. Убийство верховного лидера Али Хаменеи в самом начале операции должно было послужить сигналом: обезглавленное государство, парализованный противник. Но Иран реагирует совсем не как парализованный противник, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. С начала войны семь американских солдат погибли и 140 получили ранения, это признает сам Пентагон. По данным иранских источников, в результате американских и израильских атак погибло около 1300 человек, в том числе - и это один из самых тревожных фактов этой войны - дети из начальной школы. Многие заявления Ирана об успехах не могут быть независимо проверены: точное количество попаданий, масштабы ущерба с израильской стороны. Обе стороны ведут масштабную информационную войну. Израиль утверждает, что уничтожил 80 процентов иранской ПВО и 60 процентов ракетных установок. Иран заявляет, что наказывает Америку и Израиль «решительно и энергично». Истина где-то посередине - и пока ускользает в тумане этой войны, подчеркивает Berliner Zeitung.

Тем более примечательно, что говорят в самом Вашингтоне. В подробном анализе, опубликованном в New York Times 10 марта, представлена картина, которая не соответствует победной риторике Трампа. По данным NYT, в Пентагона признают: Иран учится, и учится быстро. Иранские вооруженные силы изменили свою тактику. Вместо заблаговременных предупреждений и символических ответных ударов, они теперь целенаправленно атакуют уязвимые места США. Их внимание сосредоточено на ПВО, радиолокационных системах и коммуникационной инфраструктуре - именно на тех возможностях, которые необходимы военным США для защиты. На авиабазе Аль-Удейд в Катаре был поврежден сложный радар раннего предупреждения. В лагере Арифян в Кувейте иранские ракеты поразили три радиолокационных купола. Убийство верховного лидера, по-видимому, не парализовало командные структуры, как надеялся Вашингтон. Производство ракет в Иране продолжается. Расчеты Ирана, как описывают их американские чиновники, удивительно просты: выживание - это победа. Пока Тегеран может запускать ракеты, пока гибнут американские солдаты, пока истощаются запасы ракет-перехватчиков, Иран может говорить об успехе. Это стратегия истощения против стратегии уничтожения.

«Мир в гораздо более опасной ситуации, чем считают многие»

Болгарский политолог Иван Крыстев считает, что мир столкнется с радикальной перестройкой в ​​свете войны на Ближнем Востоке. В интервью Die Welt он объяснил, почему ситуация может еще больше обостриться, и что побудило Трампа нанести удар по Тегерану. Если конфликт затянется, цены на бензин в США продолжат расти, предупредил Крыстев. Это поставит Трампа в затруднительное положение. По мнению политолога, если иранское правительство не капитулирует и не вступит в переговоры, и если в ближайшие две недели не вспыхнут массовые протесты, то следует ожидать крайне пессимистичного для США сценария. Крыстев заявил, что в каком-то смысле Трамп верит в «почти магический психологический эффект» - что простая демонстрация американской мощи парализует противника. Также, по мнению политолога, президент США был «искренне очарован» успехом операции в Венесуэле.

Однако в Каракасе операция сработала, поскольку существовало негласное соглашение с частью венесуэльской элиты. Иран - это совершенно другой регион и другая стратегическая ситуация. После атак по Ирану практически ни один глава государства или правительства больше не может чувствовать себя в полной безопасности, считает Крыстев. Раньше целенаправленное убийство главы государства считалось «ядерным вариантом» - сегодня это обычное оружие. Если кризис в Иране обострится, это даст Китаю преимущество перед США в тайваньском вопросе, добавил политолог. Мало кто верит, что Трамп будет защищать Тайбэй любой ценой. Китай попытается извлечь выгоду из изменения приоритетов Трампа. Если Иран будет серьезно дестабилизирован, к проблемам высоких цен на топливо для Европы добавится миграционный кризис. По мнению Крыстева, реальный риск политики Трамп заключается в том, что он почти не мыслит за пределами временного горизонта, простирающегося за пределы его собственной жизни.

«Бомбежки продолжаются. Что будет дальше?»

США могли бы прекратить авиаудары по Ирану и могли бы даже начать новые переговоры с Тегераном. Президент США Дональд Трамп заигрывает с этой идеей. И всякий раз, когда он поднимает этот вопрос, мировые рынки реагируют с облегчением, пишет Die Zeit. Однако даже если США выведут войска из региона, война не закончится, считают авторы статьи. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен продолжать атаковать Иран. Иранские власти подчеркивают, что даже полного прекращения атак будет недостаточно. Они требуют гарантий, что Иран не подвергнется нападению в ближайшее время. По версии авторов статьи, быстрый вывод войск США нанесет вред именно тем, кто изначально не хотел этой войны. В первую очередь это страны Персидского залива. Если Трамп выведет войска, они окажутся между взволнованным Израилем и ослабленным в военном отношении, но тем не менее торжествующим Ираном.

Недорогих иранских беспилотников, применяемых с предельной точностью, оказалось достаточно для нанесения значительного ущерба могущественным государствам Персидского залива и всей мировой экономике. Иран обладает меньшей огневой мощью, чем Израиль и США, но он осознал свое стратегическое преимущество: успех в этой войне будет определять не интенсивность атак, а упорство. События показывают, что иранская система функционирует на удивление хорошо даже в условиях экстремального давления. Трамп пошел на рискованный шаг, начав эту войну. Не только подавляющее большинство демократов, но и многие республиканцы выступают против новой военной авантюры на Ближнем Востоке. Если война затянется или спровоцирует серьезный экономический кризис, Израиль, вероятно, станет козлом отпущения не только для левых и либералов в США, но и для многих республиканцев. Война против Ирана приводит к глобальному истощению запасов оружия, и это отразится на Украине. Также этот конфликт отвлекает внимание от украинского кризиса. Он ослабляет европейских спонсоров, которые до сих пор могли закупать оружие для Киева у США.