Лидеры стран «Большой семерки» (G7) в разговоре с президентом США Дональдом Трампом призвали его закончить войну с Ираном.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«Как сообщили Axios два чиновника, знакомые с содержанием телефонного разговора, все остальные лидеры призвали Трампа как можно скорее прекратить войну, подчеркнув необходимость обеспечения безопасности Ормузского пролива», — говорится в публикации.

Как утверждается, разговор состоялся по причине серьезной обеспокоенности лидеров G7 из-за растущих экономических последствий войны на Ближнем Востоке.

Дональд Трамп выступил с новыми угрозами в адрес Ирана

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.