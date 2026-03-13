Трамп отказался от Нобелевки: кровь Ирана перечеркнула планы

Президент США Дональд Трамп публично отрекся от амбиций стать лауреатом Нобелевской премии мира. В беседе с журналом Washington Examiner глава Белого дома наотрез отказался обсуждать возможность получения престижной награды, давая понять, что текущая повестка далека от пацифизма.

Отвечая на вопрос журналистов о том, поднималась ли тема премии в его недавних переговорах с иностранными лидерами, Трамп был краток и категоричен: «Я не знаю. Я не заинтересован в этом. Нет. Я не говорю о Нобелевской премии».

Демонстративное дистанцирование президента от миротворческих регалий произошло на фоне масштабной военной операции США и Израиля против Ирана, стартовавшей 28 февраля. Под огнем оказались крупнейшие иранские города, включая Тегеран. По официальной версии Вашингтона, атака была предпринята для устранения «ракетной и ядерной угрозы». Итогом операции стала гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и других высокопоставленных представителей руководства страны.

Ответ Тегерана последовал незамедлительно: Корпус стражей исламской революции начал масштабную контратаку. Помимо израильской территории, под ударом оказались военные объекты США в целом ряде стран Ближнего Востока, включая Бахрейн, Иорданию, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию и Сирию.