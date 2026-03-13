Трамп отказался от мечты

Президент США Дональд Трамп больше не хочет говорить о получении Нобелевской премии мира. Об этом он заявил в интервью журналу Washington Examiner.

Журналист спросил у американского лидера, обсуждал ли он получение премии во время недавних контактов с иностранными лидерами.

«Я не знаю. Я не заинтересован в этом. Нет. Я не говорю о Нобелевской премии», — ответил Трамп

Издание отмечает, что комментарий американского лидера прозвучал на фоне военной операции США и Израиля против Ирана, которая началась 28 февраля. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от исламской республики.

Напомним, что в октябре 2025 года Нобелевскую премию мира получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо. Награду вручили «за усилия по продвижению демократии в Венесуэле». Трамп также был номинирован. Позднее Мачадо вручила американскому президенту медаль Нобелевской премии мира.