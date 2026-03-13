Трамп высказался об отношениях с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп рассказал, что поддерживает отличные отношения с председателем КНР Си Цзиньпином даже на фоне жёсткой конкуренции между двумя странами. Об этом он заявил в эфире радио Fox.

По его словам, Китай хочет вести бизнес с США.

«У нас хорошие экономические отношения с Китаем. Очевидно, что у нас высокая конкуренция, но у нас с ним очень хорошие отношения», — подчеркнул американский лидер.

Ранее СМИ писали, что Трамп намерен одобрить поставки оружия Тайваню сразу после визита в Китай.