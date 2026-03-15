В КСИР заявили об освобождении арестованных танкеров с иранской нефтью

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) поспособствовали освобождению из-под ареста нескольких танкеров с иранской нефтью, заявил командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири.

Соответствующее сообщение военный опубликовал на своей странице в социальной сети X.

По его словам, успешному возвращению задержанных судов предшествовала активная работа иранского флота.

«Действия иранских ВМС принесли свои плоды: несколько танкеров с иранской нефтью были освобождены из-под ареста», — написал Тангсири.

Ранее японское издание Nikkei со ссылкой на данные Kpler сообщило, что из-за блокировки Ормузского пролива в Персидском заливе застряли суда с почти миллионом тонн удобрений.

14 марта CNN сообщал, что Иран может разрешить проход через Ормузский пролив при оплате нефти в юанях.

Американский военный аналитик, подполковник в отставке Эрл Расмуссен ранее заявил, что Иран сможет долго контролировать Ормузский пролив.

В Financial Times также писали, что Италия и Франция ведут переговоры с Ираном о проходе через Ормузский пролив.