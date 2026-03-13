Венгрия призывает ЕС последовать примеру США и временно ослабить санкции против нефти из РФ. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

Он считает, что Европа не должна «плясать под дудку Зеленского». Санкции против российской нефти должны быть сняты, а российским энергоносителям нужно позволить вернуться на европейский рынок.

«К сожалению, Брюссель пока не предпринял этот шаг», — добавил Сийярто.

Министр подчеркивает, что Венгрия требует от ЕС приостановки санкций, а решения Брюсселя не должны приниматься на основе шантажа Владимира Зеленского.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что Соединенные Штаты приняли решение снять ограничения с российской нефти, находящейся в транзите. Речь идет об около 100 млн баррелей топлива, отметил он.