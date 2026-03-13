Раскол с ЕС: в США изумлены решением Трампа по России
Администрация Дональда Трампа решилась на радикальный шаг, который грозит обрушить единство западного блока. Вашингтон экстренно смягчает санкции против российской нефти, пытаясь сбить катастрофический рост цен на энергоносители.
Этот маневр, как пишет New York Times, не просто стал «резким разворотом» курса, но и спровоцировал глубокий раскол между США и европейскими странами, которые настаивали на продолжении жесткого давления на Москву.
Издание подчеркивает, что это стало резким разворотом, по сравнению с политикой прошлого года, когда Трамп постоянно делал заявления о том, что введет пошлины против Индии и других стран, закупающих российскую нефть.
В ночь на пятницу Министерство финансов США санкционировало закупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на танкеры до 12 марта. Разрешение будет действовать чуть меньше месяца — до 11 апреля. Такой шаг выглядит как прямое признание того, что прежняя стратегия, включавшая наказание даже союзников за сотрудничество с Россией, окончательно провалилась.
Напряжение между Вашингтоном и Брюсселем достигло пика на фоне открытого скептицизма европейцев по поводу американской агрессии против Ирана. При этом экономическая реальность диктует свои правила: из-за блокировки Ормузского пролива мировой рынок оказался на грани коллапса. Стоимость нефти марки Brent на этой неделе преодолела отметку в 119 долларов за баррель, показав скачок почти на треть. В Европе ситуация еще драматичнее: с конца февраля цены на газ взлетели более чем вдвое, вынуждая администрацию Трампа в спешном порядке спасать американскую и мировую экономику ресурсами из стратегических неприкосновенных запасов.