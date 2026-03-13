Гибель более 80 иранских моряков в результате торпедной атаки американской подлодки недалеко от побережья Шри-Ланки вызвала возмущение и тревогу в Индии, где моряки незадолго до трагедии были почётными гостями на крупнейших военно-морских учениях, сообщает Bloomberg.

Атака американской подлодки на иранский военный корабль IRIS Dena произошла спустя неделю после участия экипажа в международных военно-морских учениях у берегов Индии. Местные жители, принимавшие иранских моряков в порту Вишакхапатнам, отмечают, что трагедия воспринимается как личная утрата, поскольку гости стали для них друзьями, пишет Bloomberg.

По данным издания, премьер-министр Индии Нарендра Моди не сделал публичных заявлений о случившемся, что вызвало критику со стороны оппозиции и общественности. Отмечается, что молчание Моди объясняется опасениями ухудшения отношений с США и возможным ростом цен на топливо из-за нестабильности в регионе и блокады Ормузского пролива Ираном.

В материале приводятся слова бывших советников и дипломатов, которые считают, что США показали пренебрежение интересами Индии как стратегического партнера, что усилило давление на Моди. Отмечается, что Нью-Дели предоставил убежище другому иранскому кораблю после атаки и выразил обеспокоенность эскалацией конфликта в регионе в разговоре с президентом Ирана.

Согласно информации властей Шри-Ланки, где находилось судно после атаки, из примерно 130 человек на борту IRIS Dena удалось спасти только 32, многие из которых были госпитализированы. Местные службы столкнулись с трудностями из-за большого числа жертв.

Эксперты считают, что действия США и отсутствие явной поддержки интересов Индии подталкивают Нью-Дели к еще большей внешнеполитической независимости и выстраиванию баланса между ведущими державами.

СМИ писали, что уничтожение американской подлодкой иранского фрегата вызвало серьезные политические сложности для индийского руководства.

Власти Индии разрешили другому иранскому военному кораблю IRIS Lavan пришвартоваться в порту города Кочин.

Заместитель главы иранского МИД Саид Хатибзаде назвал уничтоженный фрегат IRIS Dena безоружным судном.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Вашингтон ждет неминуемое возмездие за потопление иранского фрегата IRIS Dena у берегов Шри-Ланки.