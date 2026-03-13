Каллас выступила с тревожным прогнозом по ситуации на Ближнем Востоке
Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас высказала мнение, что на данный момент предсказать сроки завершения конфликта на Ближнем Востоке невозможно, так как войны «всегда выходят из-под контроля». Ее слова приводит ТАСС.
28 февраля США и Израиль начали совместную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал наносить удары по территории Израиля и военным базам США на Ближнем Востоке. Также он перекрыл Ормузский пролив, который является важнейшим маршрутом экспорта нефти на мировые рынки. В результате цены на нефть в мире начали стремительно расти.
Верховный дипломат ЕС Кая Каллас усомнилась в том, что сейчас кто-то действительно может знать, когда закончатся военные действия в регионе, в том числе и ее ближневосточные коллеги.
«Войны легко развязать, но они всегда выходят из-под контроля и всегда приводят к еще большему хаосу», - пояснила она в интервью британской газете Financial Times.
При этом Каллас считает, что США и Израиля разные цели в конфликте. И на этом фоне Евросоюз рассматривает различные варианты решения проблемы прохождения через Ормузский пролив.
В частности, изучаются варианты страхования судоходства, однако, по ее словам, если капитан решит, что «не собирается проходить через пролив, никто не сможет его заставить».