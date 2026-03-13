Трамп подготовил для Китая «сюрприз» по Тайваню

После апрельского визита в Китай президент США Дональд Трамп может одобрить крупный пакет вооружений для Тайваня, включающий современные ракеты-перехватчики. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Сделка по поставкам вооружений, оцениваемая примерно в 14 миллиардов долларов, станет крупнейшей в истории для Тайваня. Источники, знакомые с позицией администрации Трампа, заявили Reuters, что сделка держится в секрете в преддверии запланированной на 31 марта - 2 апреля поездки Трампа в Пекин.

В феврале лидер Китая Си Цзиньпин заявил Трампу, что продажа оружия Тайваню, который Пекин считает своей территорией, должна осуществляться «с осторожностью». Стремление Трампа заключить выгодное торговое соглашение с Китаем ранее вызывало опасения, что президент США может ограничить военную поддержку Тайваня. Однако новости о грядущих поставках свидетельствуют, что Трамп планирует сохранить или даже увеличить поддержку.

Это, в свою очередь, ослабляет тревогу по поводу американской поддержки в Тайбэе, отмечает Reuters. Пакет в основном состоит из зенитных ракет PAC-3 и NASAMS, заявил один из источников агентства.

«Как только президент даст свое согласие, [о поставках - прим.ред.] будет объявлено официально. Всё уже подготовлено», - сказал источник.

Источник Reuters добавил, что еще шесть миллиардов долларов на «асимметричные» оборонные возможности для Тайваня ожидают одобрения и могут быть анонсированы в рамках этого же или следующих пакетов помощи. Собеседник агентства отказался уточнить, о каких именно возможностях идет речь.

В Стратегии национальной безопасности Трампа, опубликованной в конце 2025 года, говорится, что предотвращение конфликта из-за Тайваня является приоритетом для Вашингтона. «В идеале» администрация Трампа стремится достичь этого «путем сохранения военного превосходства».

Ван И: Тайвань никогда не станет отдельной страной

Но комментарии Трампа, включая февральское заявление, что он обсуждал с Си Цзиньпином продажу оружия Тайваню, вызвали предположения, что он может сократить поддержку Тайбэя.

В то же время объемы оружия, которые Трамп разрешил продать Тайваню за время своего второго срока, уже превысили сумму, одобренную его предшественником-демократом Джо Байденом за четыре года. Они включают декабрьский пакет на 11 миллиардов долларов, давший зеленый свет поставкам различных ракет, беспилотников, артиллерии и деталей самолетов.

Два тайваньских источника Reuters заявили, что Вашингтон неоднократно заверял Тайбэй в своей поддержке. Однако предстоящий саммит Трампа и Си стал источником неопределенности.