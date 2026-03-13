Китай высмеял Трампа с его «Щитом Америки»

Посольство Китая в США опубликовало видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, в котором высмеивается саммит “Щит Америки”, организованный президентом США Дональдом Трампом в среду, через несколько дней после того, как Трамп выступил на мероприятии во Флориде, чтобы предупредить о "враждебном иностранном влиянии" в Латинской Америке.

Видеоролик, опубликованный посольством Китая в своем аккаунте на платформе X и подготовленный государственным информационным агентством “Синьхуа”, называется "Щит Америки или оковы Америки?".

Как рассказывает CNN, 18-секундная анимация показывает белоголового орлана, одетого в костюм, председательствующего на встрече белых голубей, которые, по-видимому, представляют латиноамериканские страны.

Орел нажимает красную кнопку, которая сначала приводит в действие взрыв атомной бомбы, а затем обещает “обеспечить всеобщую безопасность” с помощью большого красно-бело-синего щита. Однако вскоре щит превращается в клетку, в которую попадают испуганные голуби, а Орел говорит: “Расслабьтесь, иногда безопасность приходит с небольшим контролем”.

Видео, опубликованное через несколько дней после встречи, в которой приняли участие правые и правоцентристские лидеры из 12 латиноамериканских стран, похоже, ставит под сомнение предложение, представленное Трампом во время саммита: создание “региональной военной коалиции”, комментирует CNN.

Хотя саммит был в основном представлен как инициатива по обеспечению безопасности, Трамп также воспользовался возможностью, чтобы предупредить о растущем присутствии Китая в регионе в рамках более широкого плана своей администрации по подтверждению “превосходства” Соединенных Штатов над Западным полушарием.

“Мы лишим конкурентов за пределами Полушария возможности размещать силы или другие угрожающие возможности, а также владеть или контролировать стратегически важные активы в нашем Полушарии”, - заявила администрация Трампа в ноябре 2025 года, представляя “следствие Трампа” из многовековой доктрины Монро.

Но в то время как в XIX веке Джеймс Монро приказывал Европе держаться подальше от Америки, сейчас Трамп стремится вытолкнуть из Западного полушария Китай. В своей инаугурационной речи в 2025 году Трамп лживо заявил, что Китай “управляет” Панамским каналом, напоминает CNN. На самом деле, в то время гонконгская компания владела двумя ключевыми терминалами на обоих берегах канала. В прошлом месяце высокий суд Панамы признал это соглашение незаконным, и Пекин назвал это решение “поистине позорным и жалким”.

Несмотря на это решение, Трамп продолжает публично поднимать этот вопрос. На саммите президент заявил, что США “не позволят враждебному иностранному влиянию закрепиться в этом полушарии, включая Панамский канал”.

На протяжении десятилетий Пекин расширял свои коммерческие, финансовые и инфраструктурные связи в регионе, отмечает CNN. В последние годы Китай стал одним из основных торговых партнеров для нескольких латиноамериканских экономик и финансирует крупные стратегические проекты.

Одним из самых последних примеров является “мега-порт Чанкай в Перу”, открытый в 2024 году при поддержке китайского судоходного гиганта COSCO Shipping, что значительно сокращает время морских перевозок между Южной Америкой и Азией.

Рост торговли также отражает эту тесную взаимосвязь. По данным Главного таможенного управления Китая, в период с января по ноябрь 2025 года китайский экспорт в Латинскую Америку увеличился на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Даже страны, политически близкие к Вашингтону, поддерживают прочные экономические связи с Китаем. Например, в Аргентине импорт из Китая в 2025 году превысил 16 миллиардов долларов США, увеличившись на 57,1% в годовом исчислении, несмотря на то, что президент Хавьер Милей считался одним из самых верных союзников Трампа в регионе.