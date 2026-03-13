Сообщница Эпштейна стала показывать сокамерницам эротические фильмы

Гислейн Максвелл, сообщница финансиста Джеффри Эпштейна, занялась просвещением сокамерниц и стала показывать им эротические фильмы в ходе женских тренингов. Об этом сообщает Daily Mail.

64-летняя Максвелл, отбывающая 20-летний срок за сводничество и помощь Эпштейну в организации секс-торговли несовершеннолетними, теперь ведет в тюрьме США курсы личностного роста. Она организовала в колонии для женщин занятия в рамках программы Adult Continuing Education.

Изначально на ее уроки по базовой грамотности, личным финансам и развитию мышления записались лишь три человека, но ситуация кардинально изменилась, когда Максвелл объявила, что в программу войдут кинопросмотры. Чтобы привлечь учениц, она включила в программу фильмы «Искупление любовью» (2022 года) с откровенными сценами и культовую эротическую драму 1993 года «Непристойное предложение» с Деми Мур и Робертом Редфордом. После просмотра сокамерницы должны анализировать в дневниках поведение героинь, их моральный выбор и возможные альтернативы.

Максвелл требует учениц называть себя исключительно «мисс Максвелл». Источники в тюрьме описывают ее как терпеливого и доброжелательного педагога, который с пониманием относится ко всем подопечным. Ее методы обучения при этом вызывают у руководства неоднозначную реакцию.

В файлах Эпштейна обнаружили многочисленные упоминания российского миллиардера

Максвелл перевели в тюрьму в Техасе из Флориды, где она подвергалась травле и даже попадала в карцер за неразрешенное интервью. В Техасе она чувствует себя значительно лучше и называет новое место «опрятным, безопасным и комфортным» в письмах родственникам. Сокамерницы, особенно иностранки и малообразованные женщины, ценят ее интеллект и готовность делиться знаниями.

Ранее также Гислейн Максвелл предложила президенту США Дональду Трампу заключить сделку. Через своего адвоката Дэвида Оскара она якобы «ясно дала понять Дональду Трампу, что если президент помилует ее, она очистит его имя от любых обвинений, связанных с Джеффри Эпштейном».