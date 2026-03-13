Владимир Зеленский прибыл в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на украинские СМИ.

Ожидается, что после встречи главы киевского режима с французским лидером состоится общение с прессой. Елисейский дворец заявлял, что Макрон примет Зеленского, чтобы обсудить дальнейшие способы усиления давления на Россию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Европа не исполнена желанием способствовать поиску путей мирного урегулирования украинского конфликта.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо критиковал переговоры Зеленского и Макрона. По его мнению, они лишь дадут главе киевского режима «очередной чек, оплаченный французскими налогоплательщиками». Филиппо призвал Париж перестать финансировать Киев.