В Германии раскрыли «секретное оружие» Орбана против Зеленского

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан способен ответить на провокации с энергоинфраструктурой со стороны Владимира Зеленского. Как сообщает Jungle Welt, он может использовать в своих интересах многотысячную диаспору венгров на Украине.

Журналисты отмечают, что решением закрыть трубопровод «Дружба» Киев нанес венгерской экономике действительно большой ущерб. При этом на Украине проживают около 15 тысяч венгров — 12,5% населения Западной Украины.

«Венгрия, в свою очередь, попытается использовать это население в своих интересах», — указывается в публикации.

Стало известно, почему Зеленский резко изменил риторику

Ранее Венгрия заблокировала кредит Украине от Евросоюза в размере 90 млрд евро на фоне прекращения поставок нефти через нефтепровод «Дружба». После этого Зеленский пообещал дать адрес Орбана ВСУ, чтобы они звонили ему и «общались на своем языке».