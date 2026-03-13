Предупреждение России в адрес Финляндии из-за ядерного оружия вызывает беспокойство. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

По мнению политика, текущее правительство игнорирует требования Москвы в области безопасности и столкнется из-за этого с катастрофическими последствиями. Мема призвал премьер-министра Петтери Орпо не торопиться с изменением системы безопасности без консультаций с Россией.

Ранее глава Минобороны Финляндии Антии Хяккянен заявил, что правительство предлагает разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в ситуациях, «связанных с обороной». В других случаях запрет будет действовать и дальше.

В Финляндии призвали открыть границу с Россией из-за угрозы кризиса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого заявлял, что намерение Хельсинки ведет к уязвимости Финляндии и эскалации напряженности в Европе. По его словам, это станет угрозой для России, а Москва примет соответствующие меры.