Финляндию вознамерились снабдить ядерным оружием ради сдерживания РФ

Финляндию вознамерились снабдить ядерным оружием ради сдерживания России

Финляндию могут снабдить ядерным оружием союзники по НАТО. Об этом намерении сообщает издание The National Interest (TNI).

По данным СМИ, рассматривается возможность передачи Хельсинки французского ядерного оружия якобы ради сдерживания угрозы, исходящей от России.

«Если финское правительство успешно примет поправку, то Хельсинки сможет разместить у себя французское ядерное оружие ради сдерживания российской угрозы в регионе и по всей Европе», — отмечается в статье.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб сделал заявление о ядерном оружии. Он подчеркнул, что, какие бы планы у страны ни были, у нее как у члена НАТО не должно быть каких-либо ограничений в этой сфере.