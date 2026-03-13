Швеция задержала в Балтийском море идущий в Россию танкер

Пресс-секретарь береговой охраны Швеции Маттиас Линдхольм заявил, что Стокгольм задержал в Балтийском море танкер Sea Owl 1, шедший в Россию. Об этом сообщает SVT.

По словам Линдхольма, танкер находится в санкционном списке Евросоюза. Пресс-секретарь береговой охраны назвал Sea Owl 1 «предполагаемым судном теневого флота».

В сообщении утверждается, что в последние годы судно перевозило нефтепродукты между Россией и Бразилией. Танкер без груза якобы шел из Сантуса, Бразилия, в Приморск. РБК ообщает со ссылкой на сервис по отслеживанию кораблей и судов MarineTraffic, что танкер направлялся из порта Сантус в порт Таллина.

На сайте береговой охраны уточняется, что вечером 12 марта ее сотрудники поднялись на борт 228-метрового танкера у берегов Треллеборга в Балтийском море. В береговой охране сообщили о начале предварительного расследования «предполагаемых нарушений, связанных с непригодностью судна к плаванию». Операция проводилась при поддержке шведской полиции.

Танкер Sea Owl I ходит под коморским флагом. Шведская береговая охрана подозревает, что он не зарегистрирован в судовом реестре Коморских Островов и ходит под «ложным флагом». В случае с использованием подставных флагов нет государства, которое могло бы гарантировать безопасность на борту, подчеркивается в сообщении.

Шестого марта шведская береговая охрана при содействии шведской полиции задержала судно Caffa у Треллеборга. Позже шведское транспортное агентство ввело запрет на эксплуатацию судна. Сообщалось, что капитан Caffa подозревается в серии нарушений морского права и использовании поддельных документов.