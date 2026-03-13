Названа невыполнимая задача для США в войне с Ираном

Невыполнимой задачей для США стала разблокировка Ормузского пролива. Такое мнение высказал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Рэйчел Блевинс.

28 февраля США и Израиль начали совместную операцию против Ирана. В ответ Тегеран перекрыл Ормузский пролив, который является важнейшим маршрутом экспорта нефти на мировые рынки. В результате цены на нефть в мире начали стремительно расти.

При этом президент США Дональд Трамп уже сделал ряд заявлений о «победе» над Ираном, уничтожении ВВС, ВМФ республики и ключевых руководителей страны.

Однако, по мнению экс-советника Пентагона Дугласа Макгрегора, чем больше он слышит заявлений об успехах в иранской кампании, тем выше вероятность того, что ситуация близка к критической.

«Я думаю, Трамп получает из региона неутешительные сообщения. Если ему их не показывают, он должен запросить их, потому что наши командиры в регионе говорят, что ничего не сработало. Это очень опасно. Это вредит нам», — уверен военный эксперт.

Он подчеркнул, что мнения о том, США легко разблокируют Ормузский пролив, просто смешат его.

Трамп выступил с новыми угрозами в адрес Ирана

«Для США это невыполнимая задача. Все просто погибнут в огромных количествах, и ничего не будет достигнуто», — уверен Макгрегор.

Отметим, что ранее Минэнерго США опубликовало прогноз, согласно которому длительная блокада Ормузского пролива может к росту стоимости нефти марки Brent до $91 за баррель уже во втором квартале.