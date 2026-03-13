Глава Белого дома заявил, что для него «большая честь» в качестве 47-го президента США убивать представителей «террористического режима исламской республики».

«У нас беспрецедентная огневая мощь, неограниченный боезапас и много времени — посмотрите, что сегодня случится с этими безумными подонками», — написал американский президент в Truth Social.

Иран заявил, что вывел из строя авианосец США «Авраам Линкольн»

Трамп ещё раз заявил, что иранский флот уничтожен, ВВС больше нет, ракеты, беспилотники и всё остальное уничтожаются.