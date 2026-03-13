Каллас выступила с обвинением в адрес Трампа

Глава евродипломатии Кая Каллас обвинила президента США Дональда Трампа в попытке «разделить Европу».

Об этом она сказала в интервью британской газете Financial Times.

«Важно, чтобы все [страны] поняли то, что США очень ясно дали понять, что они хотят разделить Европу. Им не нравится Европейский союз», — сказала она.

По её словам, американцы используют против европейцев тактику, которую «применяют противники ЕС».

Ранее Трамп заявил, что страны Европы стали слабыми и «неузнаваемыми».