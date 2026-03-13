Президент Сербии сделал заявление о вступлении страны в НАТО

Белград поддерживает отношения с НАТО, однако не будет вступать в альянс и намерен сохранять нейтралитет. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

Ранее Вучич заявлял, что Сербия проведет совместные учения со странами НАТО в мае. Он сделал это заявление после того, как встретился с командующим Объединенными силами НАТО в Неаполе адмиралом ВМС США Джорджем Викоффом.

«Что касается НАТО, у нас корректные отношения, но мы не будем вступать в НАТО, будем сохранять нейтралитет», — сказал президент Сербии.

В европейской стране задумались о выходе из НАТО

Напомним, что в марте 2022 года Вучич также заявлял, что Сербия не вступит в НАТО. В 2024 году Белград оценил ущерб нанесенный стране от действий альянса в 500 млрд евро.