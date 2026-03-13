СМИ раскрыли планы Трампа в отношении Кубы

Президент США Дональд Трамп хочет использовать экономическое давление, чтобы сделать Кубу финансово зависимой от Вашингтона, а также планирует сменить президента островного государства. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники.

Один из источников рассказал Bloomberg, что Трамп и его союзники хотят сменить президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, которого Вашингтон «считает неспособным осуществить необходимые политические и экономические реформы». Bloomberg пишет, что американские официальные лица уже провели переговоры с Раулем Гильермо Родригесом Кастро, внуком бывшего президента Кубы Рауля Кастро.

«Младший Кастро рассматривается администрацией Трампа как потенциально практичный лидер, которому может быть интересно заключать сделки, свободные от ортодоксальных взглядов революции, которую возглавляли Фидель и Рауль Кастро», — пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Также бывший помощник госсекретаря по делам Западного полушария Кимберли Брейер отметила, что Белый дом, по всей видимости, не планирует наносить военный удар по Кубе, а, вероятно, намерен осуществить переход власти путем переговоров.

«Главным фактором как в Венесуэле, так и на Кубе является стабильность. Администрация хочет перемен, но не хочет, чтобы они были хаотичными, привели к массовой миграции и создали больше возможностей для противников. Она предпочитает постепенный подход, основанный на обеспечении стабильности», — сказала она.

В марте Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время на Кубе произойдет смена правящего режима. Затем он также отметил, что в нынешнем виде остров «доживает последние дни».

Газета USA Today также сообщила, что власти США готовят экономическое соглашение с Кубой, о котором может быть объявлено в ближайшее время. По данным издания, в рамках соглашения прорабатываются варианты, при котором президент Кубы Мигель Диас-Канель покинет остров, а на нем останется семья Кастро. Также пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что Куба хочет заключить сделку с США.

Ранее Трамп пригрозил Кубе «недружественным переворотом».