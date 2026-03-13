Фицо захотел убрать Каллас из руководства ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о необходимости обсудить замену главы евродипломатии Каи Каллас. Причина — её низкое влияние в международных отношениях, сообщил политик 13 марта в ходе беседы со студентами.

Фицо указал на якобы серьёзную проблему Евросоюза: по его словам, объединение никто не воспринимает всерьёз. Он отметил, что европейским лидерам не звонят по важным международным вопросам.

Фицо заявил о потере влияния ЕС на международной арене

Премьер напомнил, что к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и Кае Каллас не обращались в связи с конфликтом Ирана и Израиля. ЕС также никто не консультировал во время событий в Венесуэле.

Соединенные Штаты, по мнению Фицо, относятся к Евросоюзу как к чему-то несуществующему. Вашингтон заинтересован в двусторонних переговорах, а не в диалоге с Брюсселем, добавил премьер.