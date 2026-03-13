Пока вы спали: ставка ЕС в украинском конфликте и решение США по нефти РФ

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

ЕС сделал ставку на эскалацию конфликта на Украине, сообщили в МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз делает ставку на эскалацию конфликта на Украине в отсутствие успехов по другим направлениям. По ее словам, об этом говорит попытка выдать Киеву кредит, сообщает РИА Новости.

"Брюссель делает ставку на эскалацию украинского конфликта в отсутствие успехов по другим направлениям", — сказала дипломат.

По словам Захаровой, что Еврокомиссия подрывает все усилия по поиску мирного разрешения ситуации и делает все возможное для удержания киевского режима на плаву. Она также обратила внимание, что об этом, в частности, говорят попытки выдать Украине кредит в обход Венгрии и Словакии.

США разрешили покупку российской нефти, погруженной на суда до 12 марта

Соединенные Штаты разрешили покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Об этом говорится в генеральной лицензии Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, пишет РИА Новости.

"Все операции, запрещенные вышеуказанными нормативными актами, которые обычно сопутствуют и необходимы для продажи, поставки или выгрузки сырой нефти или нефтепродуктов российского происхождения, погруженных на любое судно, включая суда, заблокированные в соответствии с вышеуказанными нормативными актами, не позднее 00:01 по восточному летнему времени 12 марта 2026 года, разрешаются до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года", — говорится в документе.

Отмечается, что лицензия не разрешает какие-либо иные операции или виды деятельности, прямо не указанные в ней, включая те, которые связаны с Ираном, его правительством, а также товарами или услугами из этой страны.

Орбан нашел мощный ответ на агрессию Зеленского, пишут СМИ

В ответ на провокации президента Украины Владимира Зеленского с энергетической инфраструктурой от главы Венгрии Виктора Орбана может последовать мощный ответ. Премьер-министр будет использовать многотысячную венгерскую диаспору на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Junge Welt.

"Нет сомнений в том, что Украина нанесла Венгрии серьезный ущерб экономике, закрыв трубопровод, по которому много лет поставлялась нефть из России. <…> Но на Украине осталось венгерское меньшинство численностью около 150 000 человек, или 12,5% населения региона (Западной Украины. — Прим. ред.). Венгрия, в свою очередь, попытается использовать это население в своих интересах", — говорится в публикации.

Как пишет издание, у Будапешта остается множество инструментов для оказания влияния на этнических венгров на Украине.

Ситуация с Ираном развивается стремительно, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, ситуация с Ираном развивается очень стремительно. По его словам, Тегеран платит очень большую цену, пишет РИА Новости.

"Ситуация с Ираном развивается очень стремительно. Все идёт очень хорошо … сейчас они платят очень большую цену", – сказал американский лидер.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей.

Песков выступил с заявлением по Венесуэле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Венесуэла остается дружественной для России страной, сообщает РИА Новости.

"Безусловно. Конечно", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк.